На территории сквера «Блюдечко» в Коломне начались работы по благоустройству

Территорию сквера «Блюдечко», который любят многие коломенцы и гости города, огородили. Теперь она полностью закрыта для посещения. Здесь начались работы по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Подрядчик уже провел демонтаж старых элементов, но прежде, чем приступить к реализации дизайн-проекта, в сквере необходимо провести археологические исследования.

Сейчас на территории ведут раскопки археологи. Специалисты создали узкую траншею глубиной два метра, чтобы оценить культурный слой, который может хранить память о жизни коломенцев начиная примерно до XVII века. Специалистам Института археологии Российской академии наук уже удалось обнаружить несколько интересных экспонатов. Например, било от колокольни, подкову, старинную монету.

«По окончании работ мы составим технический отчет для строителей, он ляжет в основу заключения государственного эксперта, на основании которого будет выдано разрешение на строительные работы. Всю информацию мы — фиксируем на фотографиях, чертежах, материальные находки собираем», — рассказал сотрудник института Станислав Кравчук.

В этом году до начала зимы подрядчику предстоит демонтировать все асфальтобетонные покрытия, фонари, архитектурные формы и начать обустройство новых пешеходных дорожек, проложить новые линии водоснабжения, водоотведения и электричества. В апреле работы возобновятся. Обновление сквера планируется завершить к ноябрю 2026 года.

Основным элементом обновления станет «след стены кремля» — контур разрушенной в XIX веке крепостной стены, который пройдет через весь сквер. По нему будут проложены прогулочные дорожки, обустроены зоны отдыха, смотровые площадки и экспозиции, рассказывающие о прошлом Кремля и его жителях. В проект также включены следы Косых и Мельничьих ворот — важных исторических сооружений.

На время строительных работ коломенцы и гости города могут воспользоваться для отдыха и прогулок другими общественными территориями, например, Москворецкой набережной, сквером возле кремлевской стены или Михайловской набережной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.