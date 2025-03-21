На территории шатурского детского сада по просьбе родителей заменят асфальт

Ранее на личный прием к главе округа приходили родители детей, посещающих этот детский сад. Одним из запросов был ремонт дорожного покрытия. У главного входа в сад в дождливую погоду всегда образовывалась лужа. А старый асфальт настолько каменистый, что с трудом можно идти малышам в ясли и родителям катить коляски.

«В этом году отремонтируем асфальт. Также на территории необходимо опилить сухие деревья, отремонтировать веранды, а неиспользуемые — оградить. У ворот надо уложить искусственную неровность, а на калитку установить домофон», — обозначил план работ Николай Николевич.

Внимания требует и само здание. Детский сад был построен более 30 лет назад. За годы эксплуатации накопились следы износа. Главная проблема — кровля. Во время обхода здания были выявлены следы подтеков на потолке. Вопрос ремонта кровли будет проработан в ближайшее время.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.