На территории Серпухова завершается установка детских площадок

На данный момент подрядчик проводит работы в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий на 4 адресах:

ул. Ворошилова, дома № 132, 134, ул. Центральная, дом № 179;

ул. Ворошилова, дом № 146, ул. Звездная, дома № 7, 9, ул. Осенняя, дом № 33;

ул. Ворошилова, дом № 241, ул. Советская, дом № 122;

ул. Лермонтова, дома № 69, 69 А, ул. Джона Рида, дома № 2, 4, 4А, 4Б.

На данных адресах комплекс работ, включая поставку и производство комплектующих, выполняет предприятие, расположенное на территории нашего Городского округа, — компания «Вивана».

Благоприятные погодные условия позволяют придерживаться установленных графиков и завершить обновление ДИПов в срок. До конца октября МАФы и современные игровые комплексы будут смонтированы еще на 17 объектах из 34 запланированных.

Каждая новая площадка — это вклад в здоровье и гармоничное развитие наших детей, комфортные и современные условия для проведения досуга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.