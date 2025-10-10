На территории Серпухова завершается установка детских площадок
Фото - © Пресс-служба Городского округа Серпухов
Октябрь — период активного завершения установки новых детских игровых площадок. Так, в Серпухове завершается установка детских площадок, сообщает пресс-служба администрации округа.
На данный момент подрядчик проводит работы в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий на 4 адресах:
- ул. Ворошилова, дома № 132, 134, ул. Центральная, дом № 179;
- ул. Ворошилова, дом № 146, ул. Звездная, дома № 7, 9, ул. Осенняя, дом № 33;
- ул. Ворошилова, дом № 241, ул. Советская, дом № 122;
- ул. Лермонтова, дома № 69, 69 А, ул. Джона Рида, дома № 2, 4, 4А, 4Б.
На данных адресах комплекс работ, включая поставку и производство комплектующих, выполняет предприятие, расположенное на территории нашего Городского округа, — компания «Вивана».
Благоприятные погодные условия позволяют придерживаться установленных графиков и завершить обновление ДИПов в срок. До конца октября МАФы и современные игровые комплексы будут смонтированы еще на 17 объектах из 34 запланированных.
Каждая новая площадка — это вклад в здоровье и гармоничное развитие наших детей, комфортные и современные условия для проведения досуга.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.
«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.