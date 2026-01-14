На территории РАН ускорили мобильный интернет

В одной из знаковых локаций Москвы — на территории здания Президиума Российской академии наук — в эксплуатацию ввели новое телекоммуникационное оборудование. Сотрудники РАН, туристы и жители близлежащих домов теперь могут пользоваться мобильным интернетом со скоростью до 120 Мбит/с, сообщила пресс-служба «МегаФона».

Зона покрытия новой базовой станции включает не только саму территорию Президиума РАН и популярную смотровую площадку, но и прилегающие жилые кварталы с дворами, улицу Косыгина, а также оживленный Ленинский проспект.

Телеком-инфраструктура развернута с задействованием широкого спектра частотных диапазонов, что дает возможность гибко перераспределять нагрузку в условиях сложной городской застройки. Одновременно с этим технология VoLTE гарантирует высокое качество звука во время звонков, даже если на устройстве используется параллельно мобильный интернет. А технология MIMO, в свою очередь, обеспечивает одновременную передачу данных по нескольким каналам, увеличивая тем самым пропускную способность и надежность сети при пиковых нагрузках. В результате пользователи получают устойчивый сигнал как внутри помещений, так и на прилегающих открытых пространствах.

«С начала года москвичи и гости города уже использовали в этой локации 6 ТБ данных, что вдвое больше, чем в том же периоде прошлого года. Мы продолжаем строить инфраструктуру в ключевых локациях столицы, чтобы скорость интернета оставалась высокой вне зависимости от времени года и нагрузки на сеть», — отметил директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

Здание Президиума РАН признано одним из архитектурных символов столицы и представляет собой важный центр научной жизни России. Комплекс, возведенный во второй половине XX века, сегодня вмещает административные и научные подразделения академии, а также популярную смотровую площадку с панорамным видом на Москву. Сооружение широко известно благодаря уникальному металлическому оформлению крыши, из-за которого за ним закрепилось неофициальное название «Золотые мозги».