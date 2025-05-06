На территории Раменской больницы открыли Аллею героев в канун 80-летия Победы

12 голубых елей теперь украшают территорию больничного городка в Раменском округе. У каждого дерева установлена памятная табличка с именем героя-медика, работавшего здесь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместе с сотрудниками больницы участие в высадке елей приняли глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев, председатель Совета депутатов Юрий Ермаков и председатель Совета ветеранов Надежда Желтухина.

По инициативе главного врача Раменской больницы Сергея Маркитана установлен памятный стенд «Вечная слава героям!» с фотографиями и информацией о медицинских сотрудниках, в честь которых высажены деревья. Глядя на высаженные ели, каждый сможет почувствовать связь времен, ощутить гордость за тех, кто, облаченный в белый халат, совершал подвиги наравне с солдатами.

Аллея славы станет местом, где можно будет почтить память героев, вспомнить об их самоотверженности и сказать тихое «спасибо» за мирное небо над головой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.