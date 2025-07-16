На территории Раменского округа ведутся работы по уборке неликвидной древесины

Сотрудники ГАУ МО «Мособллес» Виноградовского филиала проводят санитарно-оздоровительное мероприятие на участках Пласкининского (6.1 га) и Бронницкого (7.3 га) лесничества. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данные участки очищают от упавших деревьев, которые утратили свои технические качества из-за повреждения гнилью. Деревья и ветви распилены и сложены в кладницы для дальнейшего перегнивания. Также готовится к выполнению работ участок в квартале 18 Пласкининского участкового лесничества на площади 16,8 га.

В ближайшее время, при наличии погодных условий, будет проведена рубка аварийных деревьев Гжельского участкового лесничества — 7 штук. Заявки на спиливание были приняты от жителей, так как данные деревья представляют угрозу для жизни и здоровья людей, либо обрушение на здание.

Все места работ оборудованы аншлагами с необходимой информацией и контактным телефоном.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.