На территории Раменского округа прошел очередной урок начальной военной подготовки

Не смотря на погодные условия желающих принять участие в уроке собралось много. Среди них и новички, и те, кто уже не первый раз принимает участие в этом мероприятии. Горячий чай в термосах добавил комфорт в прохладную погоду.

Как отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик, мероприятие принесло участникам интересный и полезный опыт, а также новые знания, что стало ценным для людей всех возрастов.

«Мы видим повышенный интерес к урокам НВП, слышим слова благодарности. Приятно, что нас поддерживает глава Раменского округа Эдуард Малышев, педагоги и родители. Будем и дальше проводить наши занятия», — подчеркнул Александр Кулик.

Принять участие в уроках военной начальной подготовки может любой желающий.