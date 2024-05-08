На территории Подмосковья 8 мая ожидается I класс пожарной опасности

8, 9 и 10 мая на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 4-11 градусов, ночью составит от минус 2 до 1 градуса. Синоптики обещают облачную погоду с редкими прояснениями, возможен мокрый снег.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.