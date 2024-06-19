На территории Подмосковья 19 июня ожидается II класс пожарной опасности

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18 июня на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

19 июня на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

20 июня на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

21 июня на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Ногинском лесничестве и лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 22-24 градусов, ночью — 12-19 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, 20 июня возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.