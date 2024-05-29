На территории ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане 28 июня-4 июля пройдет форум «Выбирай»

С 28 июня по 4 июля в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» в Республике Татарстан пройдет форум «Выбирай», сообщают организаторы форума.

Форум проводится с целью создания условий для профильного развития молодежи в области внедрения информационных технологий в промышленность, автоматизации бизнес-процессов и искусственного интеллекта.

Участниками форума станут около 1 тыс. обучающихся и выпускников общеобразовательных учреждений со всей России в возрасте от 15 до 19 лет, прошедших конкурсный отбор.

Образовательная программа форума включает акселератор и дни робототехники, беспилотных и спутниковых технологий, искусственного интеллекта и киберфизики, медицинских и химических технологий, проектирования и строительства. Участники, наиболее качественно и интересно выполнившие проекты акселератора и проявившие себя в рамках программы, на закрытии форума получат приглашения на стажировки, обучение и средства на реализацию идеи до 300 тыс. рублей.

Регистрация участников форума осуществляется до 7 июня 2024 года включительно по ссылке.

Особая экономическая зона «Алабуга» является крупным инвестиционным проектом в масштабах России. В АО «ОЭЗ ППТ „Алабуга“ зарегистрировано 64 компаний-резидентов, из них 33 компании уже осуществляют промышленно-производственную деятельность, среди них такие мировые компании, как Kastamonu, Aurus, Armstromg, Транснефть-Синтез, Sollers, Rockwool и другие.

Особая экономическая зона «Алабуга» является инициатором проекта по дуальной подготовке кадров по наиболее востребованным профессиям, отвечающим запросам Индустрии 4.0: