На территории ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане 28 июня-4 июля пройдет форум «Выбирай»
С 28 июня по 4 июля в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» в Республике Татарстан пройдет форум «Выбирай», сообщают организаторы форума.
Форум проводится с целью создания условий для профильного развития молодежи в области внедрения информационных технологий в промышленность, автоматизации бизнес-процессов и искусственного интеллекта.
Участниками форума станут около 1 тыс. обучающихся и выпускников общеобразовательных учреждений со всей России в возрасте от 15 до 19 лет, прошедших конкурсный отбор.
Образовательная программа форума включает акселератор и дни робототехники, беспилотных и спутниковых технологий, искусственного интеллекта и киберфизики, медицинских и химических технологий, проектирования и строительства. Участники, наиболее качественно и интересно выполнившие проекты акселератора и проявившие себя в рамках программы, на закрытии форума получат приглашения на стажировки, обучение и средства на реализацию идеи до 300 тыс. рублей.
Регистрация участников форума осуществляется до 7 июня 2024 года включительно по ссылке.
Особая экономическая зона «Алабуга» является крупным инвестиционным проектом в масштабах России. В АО «ОЭЗ ППТ „Алабуга“ зарегистрировано 64 компаний-резидентов, из них 33 компании уже осуществляют промышленно-производственную деятельность, среди них такие мировые компании, как Kastamonu, Aurus, Armstromg, Транснефть-Синтез, Sollers, Rockwool и другие.
Особая экономическая зона «Алабуга» является инициатором проекта по дуальной подготовке кадров по наиболее востребованным профессиям, отвечающим запросам Индустрии 4.0:
- монтаж и эксплуатация промышленного оборудования;
- проектирование с использованием BIM-технологий;
- лабораторный химический анализ;
- электротехника;
- бизнес-информатика на платформе 1С;
- промышленная автоматика;
- программирование Python;
- микроэлектроника;
- лечебное дело и медицинская техника;
- юриспруденция;
- международная педагогика;
- экономика;
- программирование станков с ЧПУ;
- промышленная робототехника;
- программирование БПЛА и аэронавигация.