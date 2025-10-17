На территории нового корпуса шатурского лицея заложили «Отцовский парк»

«Отцовский парк» заложили на территории нового корпуса шатурского лицея. Так назвали березовую аллею — символ крепких семейных традиций и поддержки отцовства, которую лицеисты высадили в преддверии Дня отца. Этот праздник отмечают в России в третье воскресенье октября, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В семейной акции по посадке деревьев приняли участие также папы учеников, депутаты муниципального округа Шатура, директор шатурского лицея Александр Кошелев, учителя лицея — мужчины.

В ходе мероприятия участники вместе с детьми выполнили разметку земельного участка, подготовили почву. Взрослые показали ребятам, как правильно сажать деревья, поливать, делать приствольный круг. Лицеисты вместе высадили 12 молодых берез. Ухаживать за ними будут ученики корпуса «Перспектива» шатурского лицея.

Акцию провели по инициативе партии «Единая Россия». «Единая Россия» по всей стране проводит акцию по созданию таких аллей, приуроченную ко Дню отца. Цель — укрепить роль отца в воспитании детей и привить семейные ценности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.