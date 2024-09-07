На территории Мытищ работает 101 избирательный участок

Сегодня на избирательный участок пришел отдать свой голос Сергей Купранов.

Он отметил, что весь процесс проходит без каких-либо нарушений и организован четко и прозрачно. Участок тщательно подготовлен к процессу выборов, и организация работы демонстрирует высокую степень ответственности и профессионализма.

«По итогам трехдневного голосования — с 6 по 8 сентября — определится вектор дальнейшего развития муниципалитета. Только мы можем решить, каким мы хотим видеть городской округ Мытищи в ближайшие 5 лет. Каждый голос имеет значение и способствует формированию ответственного общества», — сказал Сергей Купранов.

Напомним, что выборы в этом году проходят по новой многомандатной избирательной системе. Вся территория муниципалитета будет разделена на 5 пятимандатных округов, на каждом из которых избирателям будет предложено проголосовать за пятерых кандидатов из списка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.