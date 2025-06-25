На территории музеев Московского Кремля ускорили мобильный интернет

Московский Кремль остается главной туристической достопримечательностью столицы и всей страны — в 2025 году число посетителей музейного комплекса и прилегающих территорий выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически в полтора раза (44%). При этом они использовали на 20% больше мобильного трафика, подсчитали аналитики компании «МегаФон» на основе обезличенных данных своих абонентов.

После обновления телекоммуникационного оборудования гости главной российской крепости смогут пользоваться мобильным интернетом со средней скоростью 30 Мбит/с даже в часы наибольшей нагрузки. Помимо самого Кремля, новая телеком-инфраструктура МегаФона покрывает северную часть Александровского сада, участок Моховой улицы и Манежной площади.

Специалисты компании смонтировали современное оборудование, работающее в нескольких частотных диапазонах разных стандартов связи. Так, 2G обеспечивает устойчивую голосовую связь, а 4G улучшает не только скорость передачи данных, но и качество звонков. Благодаря внедрению технологии MIMO 2×2, передающей информацию по двум каналам одновременно, пропускная способность сети значительно возросла.

«Высокоскоростная мобильная связь дает туристам и местным жителям возможность глубоко погружаться в изучение истории, опираясь на дополнительные материалы в сети, а сотрудникам музеев — развивать новые интерактивные сервисы, — отметил директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

За стенами Кремля расположены важнейшие исторические объекты: Патриаршие палаты с Домовой церковью Двенадцати апостолов, превращенные в музей прикладного искусства XVII века, Успенский собор — место коронации русских царей с XVI по XIX век, Грановитая палата, служившая тронным залом для приемов, и многие другие. Коллекция музеев Кремля включает более 160 тыс. экспонатов, представляющих историческую, культурную и художественную ценность.

«Ускоряя интернет здесь, мы делаем историческое наследие еще ближе и доступнее», — подчеркнул Виктор Югай.