На территории Люберец с 1 мая установлен особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим установлен на территории городского округа Люберцы с 1 мая. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«С 1 мая 2024 года на территории городского округа Люберцы установлен особый противопожарный режим. На время его действия вводится ограничение на вход населения и въезд автотранспорта в лесные массивы, расположенные на территории городского округа Люберцы. Запрещено разведение костров в парках, скверах и на иных территориях, относящихся к местам общего пользования, на придомовых территориях. Дополнительно принимаются меры по недопущению несанкционированного пала травы, свалок мусора на территории округа и территориях, приближенных к территориям лесных массивов», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что на въезде в парковые зоны будут установлены стенды, информационные щиты с телефонами оперативных служб и с правилами поведения в парковых зонах.

«Организовано патрулирование мест массового отдыха людей на территориях, прилегающим к лесным массивам, и в парковых зонах. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрена ответственность в виде штрафа: для физических лиц — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей», — подчеркнул Волков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.