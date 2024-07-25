На территории лесничества в округе Балашиха открыли новую лесопожарную станцию

Для обеспечения стабильной лесопожарной обстановки на территории г. о. Балашиха открыли новую лесопожарную станцию, которая предназначена для своевременного предупреждения и тушения лесных пожаров, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В торжественном мероприятии открытия ЛПС приняли участие начальник Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Дмитрий Капиталинин, председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, представители ГАУ МО «Центрлесхоз», ГКУ МО «Мособллес» и другие официальные лица.

«Поддержка губернатора Московской области Андрея Воробьева, Московской областной Думы и городской администрации Балашихи позволила нам сегодня открыть новую лесопожарную станцию на территории одного из самых горимых городских округов Подмосковья. Мы должны быть готовы вести работу на упреждение, профилактику и своевременную ликвидацию лесных пожаров», — сказал председатель комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

Место для этой лесопожарной станции выбрано не случайно. С 2021 по 2023 годы на территории городского округа Балашиха ликвидировано 64 пожара на общей площади более 100 га. Раньше при обнаружении здесь возгораний силы и средства направлялись с лесопожарных станций Павловского Посада и Богородского округа. Учитывая их удаленность, были риски разрастания пожаров на большие площади и увеличение времени реагирования на возгорания.

«Это 28-я лесопожарная станция на территории Подмосковья. Здесь завершен капитальный ремонт, она оснащена новой лесопожарной техникой, средствами для профилактики и тушения пожаров, транспортными средствами и техническим оборудованием для связи. Такая работа будет и дальше продолжаться в рамках программы, которая рассчитана до 2028 года, будут проведены капитальный и текущий ремонты ЛПС, построены быстровозводимые конструкции — сделано все для того, чтобы оперативно реагировать на возгорания и ликвидировать лесные пожары на малых площадях», — добавил Евгений Агулов.

Также в ходе торжественной церемонии Евгений Агулов вручил представителям Виноградовского-Егорьевского, Орехово-Зуевского и Московского учебно-опытного-Сергиево-Посадского филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» ключи от новых пожарных автоцистерн повышенной проходимости, оснащенных пожарным и водоподающим оборудованием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.