На территории храма в Красногорске идут занятия по начальной военной подготовке

На территории красногорского храма в Опалихе участники СВО регулярно проводят проводят занятия по начальной военной подготовке. Бойцы обучают всех желающих современным способам оказания медицинской помощи, основам топографии, а также учат практическим навыкам обращения со стрелковым оружием. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Также священнослужители с благословения архиепископа Одинцовского и Красногорского, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии Фомы рассказывают об истории родного края и о патриотизме.

Бесплатные занятия для взрослых и школьников от 12 лет проводятся на территории храма в Опалихе по субботам в 15:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.