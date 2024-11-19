На территории главного ледового катка Истры завершена подготовка основания

В настоящий момент завершена работа по подготовке основания, идет подключение холодильного оборудования и подготовка к этапу намораживания льда, параллельно готовится павильон проката коньков, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.

Для удобства посетителей помещение будет отапливаемым и с оборудованными местами для переобувания. Кроме этого, рядом с катком планируется обустройство и зоны общественного питания, чтобы истринцы смогли согреться горячим чаем и перекусить.

Площадь катка составляет 1,5 тыс. квадратных метров, одновременно на нем смогут кататься до 200 человек. Как и в прошлом году, каток будет украшать иллюминация из россыпи гирлянд в виде шатра, а также главная новогодняя красавица — нарядная 14-метровая ель.

Каток с искусственным охлаждением на площади «Дружбы» начнет работу с 1 декабря. Жителей и гостей городского округа Истра помимо ярких эмоций от катания на коньках ожидает и большая новогодняя праздничная программа, в том числе с участием и отечественных звезд фигурного катания (но об этом чуть позже).

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