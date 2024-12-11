На территории детсада в Клину поселились две белки

На участке детского сада «Аленушка» в Клину поселились две белки. Эти милые создания стали настоящими друзьями для воспитанников и сотрудников. Дети с удовольствием наблюдают за ними, подкармливают орехами и семечками, а белки, в свою очередь, радуют всех своими забавными играми и прыжками по веткам деревьев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Недавно сотрудники заметили, что сороки начали воровать еду у белок. Дети стали придумывать способы, как защитить своих пушистых друзей. Одни предложили сделать специальные кормушки, которые будут недоступны для сорок, другие хотят установить камеры наблюдения, чтобы поймать воров с поличным. Педагоги тоже подключились к решению проблемы. Они провели беседы с детьми, объяснили, почему важно помогать животным и подкармливать птиц зимой.

В результате воспитанники сделали кормушку для белок, куда не могут добраться за едой сороки. А для птиц смастерили отдельную «столовую».

«У нас получился замечательный урок природоведения с наглядными элементами. Зимняя подкормка птиц — это не просто акт доброты, но и важная экологическая мера, которая помогает сохранить здоровье и разнообразие пернатого населения наших городов и лесов», — рассказали сотрудники детского сада.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.