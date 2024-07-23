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На территории Чехова проходит второй этап по борьбе с борщевиком Сосновского

С начала летнего периода 2024 года борщевиком Сосновского поражено 147 гектаров или 381 участок земель Московской области, находящихся в муниципальной собственности и на неразграниченных территориях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Все эти участки внесены в тематический картографический слой «Истребление борщевика: 2024» региональной географической информационной системы «РГИС».

Обработка территорий, пораженных борщевиком, проводится механическими, химическими методами и комбинированно, чередуя механическую и химическую обработку. Обработка проходит в три этапа:

Первичная — уничтожение основной части всходов борщевика;

Контрольная — уничтожение вновь появившихся всходов и растений, не попавших под действие гербицидов на первом этапе.

Этапы обработки:

Первый этап: 10 мая — 20 июня 2024 года.

Второй этап: 21 июня — 31 июля 2024 года.

Третий этап: с 1 августа по 30 сентября 2024 года.

По состоянию на 22 июля 2024 года, первый этап обработки в округе Чехов завершен, и все пораженные площади обработаны на 100%. На втором этапе обработано 84% пораженных площадей от плана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.