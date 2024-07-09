На телеканале «Россия 1» вышел сюжет о создании городской среды Подмосковья

На телеканале Россия 1 в программе «Утро России» вышел сюжет о Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с кейсом Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«В Московской области 47 малых городов и 22 исторических поселения, поэтому мы ежегодно принимаем активное участие в Президентском конкурсе. Гранты, которые мы получаем — колоссальная поддержка для развития наших городов. С 2018 года 40 наших проектов стали победителями конкурса, 30 из них полностью реализованы. Минстрой России объявил о старте приема заявок на участие в девятом конкурсе. Мы подготовили и отобрали 9 проектов, до 1 июня все они были направлены в федеральную комиссию», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

15 мая стартовал прием заявок на участие в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. К участию в конкурсе допускаются малые города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения, кроме городов федерального значения и административных центров субъектов Российской Федерации.

В ведомстве напомнили, что Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года по поручению Президента Российской Федерации и включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«У электрогорцев появилась современная рекреационная зона на берегу Стахановского озера. Проект благоустройства территории является победителем пятого Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений», — рассказал Хайкин.

На территории площадью 4,8 гектар провели большой комплекс работ. Пешеходная сеть территории представлена тремя видами: транзитная, пути вдоль берега, второстепенные направления. Второстепенные направления выполнены из гравийного отсева, а транзитные пути — из асфальтового и плиточного покрытия.

Появился пляж со всеми удобствами — теневой навес, шезлонги, раздевалки и городские качели. Вдоль берега обустроили дорожки из металлических кассет и композитной террасной доски, пирсы, которые дают возможность максимально близко контактировать с водой.

В береговой зоне появилась обеденная площадка, а также пирс для мероприятий на воде.

На территории также оборудовали различные зоны, обеспечивающие разнообразие времяпрепровождения посетителей разных категорий. Для спортсменов оборудовали волейбольную площадку, а для прогулок с домашними питомцами — площадку для выгула и дрессировки собак со специальными урнами для уборки за животными. Для маленьких гостей обустроена территория для игр.

Полюбоваться красивым видом жители и гости города смогут на смотровой вышке, выполненной в виде труб ГРЭС, узнать об истории города — на площадке с информационным стендом.

Также здесь высажены многолетние травянистые цветущие растения для создания ярких точек притяжения и фотозон, установлены малые архитектурные формы: скамьи, урны, парковые диваны, велопарковки. Благоустроенная территория зонирована разноуровневым освещением, а также оснащена камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.