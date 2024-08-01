На субсидии социальным предприятиям Подмосковья выделено 100 млн рублей в 2024 г

С 1 августа в Московской области стартует конкурс на получение субсидий для социальных предприятий, а также конкурс на получение грантов для социальных предприятий и молодых предпринимателей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Московская область является лидером по количеству социальных предпринимателей — такой статус получили уже свыше 1 тысячи субъектов. Это не просто бизнес, это те предприятия, которые помогают людям, принимают на работу граждан из социально уязвимых категорий. Поэтому важно их всесторонне поддерживать и предоставлять им различные дополнительные меры поддержки», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Московской области для социальных предприятий предусмотрена субсидия до 2 миллионов рублей. На предоставление такой меры поддержки в этом году выделено 100 миллионов рублей.

«Кроме этого, также предусмотрены гранты на реализацию новых проектов или развитие действующих. Размер гранта — до 500 тысяч рублей», — рассказал Игорь Брынцалов.

Совсем недавно, в июле, в Подмосковье была запущена витрина социальных предприятий. Здесь можно подать заявку на признание предприятия социальным.

Субсидии социальным предприятиям

Сроки конкурса: с 1 по 30 августа 2024 года. Размер субсидии составляет не более 85% затрат и до 2 млн рублей.

Принять участие в конкурсе могут индивидуальные предприниматели или юридические лица, занятые в сфере социального предпринимательства. Компенсируется не более 85% производственных затрат, понесенных не ранее 1 сентября 2023 года.

Узнать подробности и подать заявку можно на инвестиционном портале Московской области.

Гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям

Сроки конкурса: с 1 по 30 августа 2024 года.

Получить грант могут: МСП, включенные в перечень социальных предприятий; МСП, являющиеся молодыми предпринимателями до 25 лет.

Размер гранта составляет не менее 100 тыс. рублей и не более 500 тыс. рублей.

Виды затрат: аренда нежилого помещения; ремонт нежилого помещения; аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели); выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж); технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры; оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; оформление результатов интеллектуальной деятельности; приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения; оплата услуг связи; оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению проекта в средствах массовой информации и сети Интернет; приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение; приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг; лизинговые платежи; мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции; приобретение комплектующих изделий.

Узнать подробности и подать заявку можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.