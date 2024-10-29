На строительство и ремонт соцобъектов Подмосковья выделят 137 млрд руб в 2025 г

В Московской области при формировании бюджета традиционно приоритетное внимание уделяется госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Как пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов , регион развивается, строятся новые жилые кварталы, а вместе с тем — и учреждения социального назначения. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Это всегда один из главных запросов со стороны наших жителей — доступность соцобъектов. Всем хочется, чтобы рядом с домом были и поликлиника, и школа, и детский сад. И чтобы они были современными и комфортными. Строительство новых и капремонт старых учреждений — составляющая одной госпрограммы. И в 2025 году на ее реализацию запланировано порядка 137 млрд рублей», — отметил спикер регионального парламента.

По словам парламентария, около 51 млрд рублей из этих средств планируется выделить на строительство и ремонт объектов здравоохранения.

«Президент России Владимир Путин в ходе встречи, которая состоялась летом, поручил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву развивать поликлиническое звено в области. Поэтому при формировании бюджета около 10 млрд рублей мы запланировали на модернизацию первичного звена здравоохранения, из них порядка 4,6 млрд — средства федерального бюджета. Это позволит ввести в эксплуатацию в 2025 году 6 поликлиник в городских округах: Пушкинский, Чехов, Котельники, Ленинский, Богородский и Люберцы», — перечислил Игорь Брынцалов.

Кроме того, он добавил, в рамках подпрограммы строительства и ремонта объектов здравоохранения, за счет региональных средств запланировано возведение подстанции и постов скорой медицинской помощи в Ступино, Можайском и Ленинском, поликлиник в Нахабино, Королеве и Одинцово, а также двух детских поликлиник в Звенигороде и Дубне.

«При поддержке федеральных коллег, лично Владимира Владимировича, порядка 9,7 млрд рублей запланировано на 2025 год на строительство большой областной больницы в Балашихе. Вместе с нашим губернатором Андреем Воробьевым и главой округа Сергеем Юровым следим за строительством на объекте. Новое учреждение, открытие которого планируется в 2027 году, очень ждут жители региона, оно будет оказывать медуслуги населению всей Московской области. Общая стоимость больницы составит порядка 22 млрд рублей», — отметил в завершении председатель Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.