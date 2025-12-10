На столичном Портале поставщиков подписали более 3 млн УПД

Более 5 лет назад на Портале поставщиков был внедрен электронный документооборот. За это время госзаказчики и предприниматели подписали свыше 3 млн универсальных передаточных документов (УПД), использование которых повышает эффективность закупочных процессов и способствует бережному отношению к окружающей среде, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Использование УПД способствует росту эффективности контрактации: автоматизирует закупочные процессы, помогает участникам снижать издержки, обеспечивает оперативность и безопасность при заключении сделок, а также содействует бережному отношению к окружающей среде. Например, с начала 2025 года на портале подписано почти 800 тысяч электронных документов по исполнению контрактов. Это позволило сэкономить не менее трех тысяч пачек офисной бумаги, или сохранить 185 деревьев», — поделился Пуртов.

Использование УПД также снижает расходы на печать, хранение и административные ресурсы и повышает удобство пользователей. Универсальный передаточный документ служит одновременно счетом-фактурой и актом приема-передачи для предпринимателей. В личном кабинете его можно подписать электронной подписью и направить заказчику, после чего будут инициированы прием товара, постановка на учет и оплата.

Высокий уровень цифровизации процессов и использование универсальных передаточных документов позволяет не только оперативно осуществлять приемку продукции, но и быстрее переводить поставщикам денежные средства за поставленные товары и выполненные работы и услуги. Так, при нормативно установленных федеральным законодательством семи рабочих днях на оплату по контракту у столичных учреждений этот показатель в среднем не превышает четырех дней.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,2 миллиона уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается около 1,5 тысячи контрактов.