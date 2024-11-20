На стадионе «Торпедо» в Люберцах уложили искусственный газон

«Реконструкция объекта находится в активной фазе, ведутся работы по возведению ФОКа и трибун, уложили искусственный газон. После реконструкции для горожан будут доступны современное футбольное поле с подогревом, беговые дорожки, функциональные трибуны, площадки для игровых видов спорта и выполнения нормативов ГТО», — рассказала Лидия Антонова.

Она добавила, что реконструкция стадиона «Торпедо» — наказ жителей городского округа Люберцы.

«Важно, что поле здесь будет подогреваемым, и даже зимой детям можно будет комфортно заниматься спортом», — сказала Лидия Антонова.

Ранее глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Волков отметил, что сдача объекта планируется в два этапа. Первый — в декабре 2024 года, второй — в мае 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.