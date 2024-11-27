На спортивных объектах округа ведется уборка снега

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Последствия снегопада в минувшие выходные ликвидируют в Можайском округе. Активно ведется уборка снега на спортивных объектах — хоккейных коробках, открытых кортах, площадках для воркаута, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Важно, чтобы наши юные спортсмены и любители активного образа жизни могли заниматься в комфортных условиях. Снег не должен стать помехой тренировкам», — поделился начальник отдела физической культуры и спорта администрации Можайского округа Максим Башаев.

Благодаря слаженной работе от снега очищена территория открытого в этом году физкультурно-оздоровительного комплекса «Арсенал».

«Несмотря на снегопады, мы всегда стремимся создать комфортные условия для наших посетителей. На территории ФОК „Арсенал“ прошелся мощный трактор, который качественно очистил все дорожки и подъезды», — рассказал директор Дворца спорта «Багратион» Семен Долгачев.

Как только установится стабильная минусовая температура в Можайском округе приступят к заливке открытых катков. Центральной ледовой площадкой по традиции станет каток на Губернаторской площади.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.