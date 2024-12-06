На спортивные объекты Истры внедряют ИИ

В 2024 году в Московской области запустили инновационный проект «50 умных ФОКов». Два ФОКа — СК «Арена-Истра» (Истра) и СК «Гучково» (Дедовск) вошли в пилотный проект. В настоящее время в округ уже поступили 23 камеры видеонаблюдения, из них 6 камер с возможностью фиксации лиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пилотный проект по оснащению умными камерами позволит не только следить за безопасностью на спортивных объектах, но и получать данные о посещаемости спортсменами занятий. Эти данные становятся отметками в электронных журналах тренеров, которые работают в АИС «Мой спорт». А родители смогут получать уведомления о том, что их ребенок на тренировке, и не будут волноваться.

В этом году проводится монтаж и подключение к системе. Оценить работу инновационного проекта станет возможным в будущем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.