Жителей Чехова 1 декабря приглашают на спектакль «Чижик-пыжик, где ты был…»

В городском округе Чехов в воскресенье, 1 декабря, в 12:00 пройдет спектакль для всей семьи «Чижик-пыжик, где ты был…» с участие артистов Мелиховский театр «Чеховская студия». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского ок

Артисты Мелиховского театра «Чеховская студия»: Юлия Богданова, Екатерина Селивёрстова, Светлана Малахова, Иван Кожевников, Владимир Курочкин, а также приглашенный артист Евгений Пеккер.

Этот спектакль — прежде всего, возвращение в волшебный мир детства. Четыре рассказа А. П. Чехова объединены общим ощущением праздника, но по отдельности рождают разные эмоции.

Приобрести билеты и узнать о спектакле подробнее можно на сайте и в кассе музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» https://chekhovmuseum.com/posters?page=2.

Мелиховский театр «Чеховская студия» ведет свою историю с 2006 года. Яркая, профессиональная труппа театра сформирована из выпускников лучших театральных вузов страны.

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» успешно сочетает свою основную деятельность с творчеством профессионального театра. Это единственный случай подобного сотрудничества в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.