На совещании в Воскресенске обсудили летнюю оздоровительную кампанию для детей

В городском округе Воскресенск прошло оперативное совещание с руководителями структурных подразделений администрации, территориальных областных и федеральных ведомств городского округа Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одной из тем стало подведение статистики летней оздоровительной кампании и отдыха в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций, загородных лагерях и на черноморском побережье, в том числе детей участников СВО. Так, например, в оздоровительном лагере «Дубравушка» в Воскресенске эти летом отдохнет порядка тысячи детей со всей Московской области.

Также подняли тему трансформации нестационарных торговых объектов. Обсудили устройство и механизм торговли, опыт в реализации реформ НТО, наметили планы и подвели итоги работы в этом направлении, в том числе регулирование системы предотвращения нарушений.

Подготовка объектов тепло- и водоснабжения городского округа Воскресенск к предстоящему осенне-зимнему периоду является одним из основных вопросов. На совещании рассмотрели текущие планы работ по модернизации, капитальному ремонту и трансформации ресурсоснабжающих организаций округа.

В итоге совещания проанализировали топ тем обращений жителей за прошедшую неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.