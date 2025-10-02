На совещании в Домодедове власти обсудили ремонт дорог и работу медучреждений

На очередном еженедельном оперативном совещании, проведенном первым заместителем главы городского округа Домодедово Мариной Ведерниковой, были рассмотрены важные вопросы, касающиеся текущей работы муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках совещания Марина Ведерникова представила Альберта Гутнова, нового заместителя директора МБУ «Комбинат благоустройства», который сообщил о проделанной работе предприятия за прошедшую неделю.

Начальник управления дорожно-транспортной инфраструктуры Юрий Герасимов рассказал о том, что на дорогах округа отремонтировано 38 ям, что составляет 100% от запланированных работ. Ведутся работы по обустройству тротуара на улице Красной, которые должны завершиться до конца недели. Также идут дорожные работы на улице Терминальной и завершается обустройство парковки около Ушмарского леса. В деревне Степыгино завершаются работы по устройству подъездов к земельным участкам для многодетных семей.

Среди других заметных мероприятий заместитель главного врача домодедовской больницы Дмитрий Мальченко сообщил о начале отопительного сезона во всех стационарах больницы, а также о продолжающем работать в эндоскопическом центре на улице Курыжова, который принимает пациентов не только из Домодедова, но и со всего Подмосковья.

На прошлой неделе домодедовскую больницу посетили 15 руководителей медучреждений из разных регионов страны для обмена опытом, что подчеркивает статус больницы, как центра обучения медицинских кадров по версии Минздрава Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.