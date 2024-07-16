На Солнце случилась самая мощная вспышка за лето этого года

Новая мощная вспышка, которая произошла недавно на Солнце, превзошла по мощности все взрывы этого лета, сообщает РИА Новости.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев отметил, что на Солнце зафиксировали вторую за два дня вспышку высшего уровня X.

«Вспышка является примерно в 4 раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие — вспышка X8.7, произошедшая 14 мая, но тем не менее стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период», — отметил он.

По словам эксперта, активность Солнца начала увеличиваться с 12 июля.