На Солнце произошла вспышка продолжительностью 36 минут

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19 декабря специалисты зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса М, продолжительность вспышки составила 36 минут, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«19 декабря в 13:38 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3924 (S19W74) зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 36 минут», — сообщили специалисты.

Это событие привело к умеренному воздействию на земную ионосферу — был достигнут уровень R1 по пятибалльной шкале воздействия, где R5 считается наиболее опасным.

Классификация солнечных вспышек основана на интенсивности их рентгеновского излучения и включает пять основных категорий. Начиная с самого слабого класса А, где базовый показатель составляет 10 нановатт на метр квадратный, каждый последующий класс (B, C, M, X) превосходит предыдущий в десятикратном размере.

Особую опасность представляют сопутствующие вспышкам выбросы плазмы. Когда эти солнечные частицы достигают атмосферы нашей планеты, они способны спровоцировать геомагнитные возмущения различной интенсивности.