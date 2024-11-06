На симпозиуме «Создавая будущее» предложили объединяться странами для создания героев

На Международном симпозиуме «Создавая будущее» — первом мероприятии Национального центра «Россия» — обсудили создание вселенной героев, отвечающих вызовам многополярного мира. Эксперты считают, что в основу образа новых героев может лечь народный эпос России и других дружественных стран, заинтересованных в культурном суверенитете. Дискуссию организовала Мастерская новых медиа.

Модератор сессии, руководитель Мастерской новых медиа Михаил Канавцев представил результаты опроса молодежи из более чем 50 стран. Более 1000 молодых людей ответили на вопросы об образе героев. 75% считают героями обычных людей, совершающих героические поступки или выполняющих полезную для общества работу. Главными чертами героев молодые люди считают смелость и храбрость, интеллект и находчивость, верность своим принципам и ценностям.

«Если еще вчера многие не понимали, насколько медиа влияют на поведение, то сегодня опрос показал, что 83% людей это влияние осознают. Это значит, что медиа вышли из слепой зоны, и сегодня люди понимают, что за медиа стоит субъект. Вопрос в том, как сделать так, чтобы этот субъект работал в интересах народа, потому что сегодня многие эксперты говорят, что базовый критерий необходимости медиа — это справедливость, стремление делать людей счастливее и понятность. Важный критерий героев — это доступность для людей и трансляция модели, которую можно легко скопировать и стать чуть более успешным и счастливым. Исследование показало, что люди сегодня ищут героев не в тех, кто убивает или объединяется с целью убить, а среди тех, кто своим трудом, близким обычному человеку, делает мир лучше», — руководитель Мастерской новых медиа Михаил Канавцев.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев рассказал об успешном опыте создания региональных кинопроектов и продвижении местных героев. Он предложил идею объединяться с представителями креативных индустрий дружественных стран и создавать совместную вселенную героев, которая учитывала бы менталитет каждого заинтересованного государства, а вдохновение для их создания черпать в народном эпосе.

«Ведь у народов России есть огромный пласт своих легенд. Кто такие русские богатыри из былин? Это настоящие супергерои, они обладают настоящими суперспобностями, в том числе сверхъестественными. У нашего народа Саха есть эпос Олонхо, признанный ЮНЕСКО шедевром человечества, который тоже весь построен на истории возникновения человека, борьбы добра со злом. В Калмыкии есть грандиозная, героическая история, легенда про Джангара. Во всех наших эпосах есть истории со своими героями. В Штатах не было своих мифических героев. И их комиксы в какой-то степени заполнили эту нишу», — отметил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Военный блогер, автор Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук отметил, что идеализированные западные герои теряют свою актуальность в связи с изменениями запросов аудитории. Новых героев необходимо создавать, опираясь на современные тренды.

«Искренность, адаптивность, эмпатия, верность своим идеалом — эти черты были присущи героям раньше. Сейчас они видоизменяются с упором на искренность. Сегодня нужны современные, искренние, неидеальные люди. И при этом они будут отвечать на основной вопрос: как продвинуть в общество необходимые нарративы, чтобы общество их оценило? Современные герои больше не ограничиваются классическими архетипами. И эти качества должны быть как в комиксах, так и в реальной жизни или в чертах политической фигуры», — поделился Михаил Звинчук.

Сара Биллс, геополитический аналитик из США отметила, что вселенные героев сейчас появляются сами, под воздействием социальных сетей. Новых героев, по ее словам, рождает время, но иногда все же необходимо оглядываться на историю, а также учитывать черты разных культур. Аналитик считает, что будущим национальным героям будут присуще черты ученых-изобретателей.

Особым опытом построения героической фигуры поделилась представительница Китая — писательница Ван Нуонуо. Она предложила простой критерий отличия героя от обычного человека или персонажа: он должен делать что-то для других, для общества. И если такое условие выполнено, герой будет востребован, даже если внешне он представляет совершенно «негероические» слои общества, например торговцев — в китайской культуре эта социальная группа породила немало героев и традиционных, и современных произведений.