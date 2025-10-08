На северо-западе Подмосковья возросло число редких птиц

Орнитологи подвели итоги наблюдений за редкими птицами на территории Волоколамского округа с начала нынешнего года. Полевые работы велись, в основном, в окрестностях села Осташево, деревень Лукино, Дьяково и Карачарово. Как отмечают специалисты, число наблюдений, по сравнению с минувшим годом, возросло. Результаты наблюдений опубликованы в последнем номере «Русского орнитологического журнала», сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Орнитологи сделали ряд важнейших наблюдений, которые станут существенным дополнением к данным мониторинга редких видов. Больше всего, конечно, нас порадовали наблюдения за наиболее редкими видами. Например, в окрестностях деревни Дьяково специалисты зафиксировали сразу восемь особей большой белой цапли — очень редкого вида. Там же орнитологи зафиксировали удачную охоту скопы, находящейся в Подмосковье на грани исчезновения. Над селом Осташево наблюдали пару взрослых орланов-белохвостов, столь же редких в регионе. Мы благодарим орнитологов за столь ценные сведения», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Помимо этого, опубликованы данные о наблюдениях других редких птиц: белого аиста, черного коршуна, полевого луня, малого подорлика, осоеда и дербника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.