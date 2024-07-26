На северо-востоке Подмосковья увеличилось число гнездящихся и перелетных птиц

Стали известны данные последнего мониторинга объектов животного мира, проведенного на территории национального парка «Лосиный остров». Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, численность популяций краснокнижных видов остается стабильной в последние три года, при этом количество некоторых видов возрастает, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«В ходе мониторинга установлен рост популяций лебедя-шипуна, серой утки и орлана-белохвоста, внесенного в Красную книгу России, — сказал глава Минэкологии. — Это свидетельствует о благоприятных условиях, сложившихся в нацпарке, и эффективной охранной работе, которую ведут его сотрудники».

Помимо этого, в ходе мониторинга подтверждена стабильность популяций видов, внесенных в Красную книгу Московской области, в частности, обыкновенного ужа, обыкновенной гадюки и реликтового ракообразного — щитня летнего.

Лосиный остров — лесной массив, расположенный на территориях пяти районов Москвы и городских округов Подмосковья — Балашихи, Королева, Щелкова и Мытищ. Статус нацпарка он получил в 1983 году. На территории ООПТ федерального значения зафиксировано обитание 254 объектов животного мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.