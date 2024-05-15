На северо-востоке Москвы реализуют 6 проектов благоустройства

Шесть проектов благоустройства планируется реализовать в Северо-Восточном административном округе столицы в 2024 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге .

После реконструкции откроется общественное пространство у культурно-досугового центра «Полярный» в Южном Медведкове. Здесь появится многофункциональное спортивное ядро с площадками для стритбола и настольного тенниса, рампой для гонок с препятствиями. Еще оборудуют спортивное кафе и зону отдыха под навесом.

В проезде Дежнева, 22, корп. 4, установят детско-спортивную площадку, на Полярной улице, 15, корп. 1, — занимательную детскую площадку с игровыми модулями «кухня» и «мастерская», а у дома 10 — большой игровой комплекс.

Благоустройство проведут на территории центра «Олимп» на Полярной улице. Там оборудуют сцену под навесом и зону отдыха с качелями. Кроме того, приведут в порядок пешеходные дорожки и высадят растительность.

В Отрадном благоустройство ждет зеленую зону на Северном бульваре. На ней поставят новые детские площадки, обновят веломаршрут и создадут спортплощадку. Территорию дополнительно озеленят. Кроме того, будет смонтирована разноуровневая платформа из террасных досок для отдыха горожан. Скульптуру «Семья оленей» восстановят, а около нее разобьют зону отдыха с качелями.

Преобразится и жилой квартал в границах Проектируемого проезда № 6185, улиц Римского-Корсакова и Декабристов, а также Алтуфьевского шоссе. В 2024 году благоустройство затронет 10 га территории вокруг корпусов ЖК «Высоковольтный».

В Свиблове продолжаются работы в многофункциональном спортивном кластере в Тенистом проезде — в этом году там появится крытый каток с прокатом и заточкой коньков, зоной отдыха и буфетом, раздевалками и трибунами.

Еще приведут в порядок сквер вдоль проезда Серебрякова у станции метро «Ботанический сад». Оборудуют спортивное ядро, зоны тихого отдыха, детские площадки, площадку для выгула собак и рокарий.

В Алексеевском районе приведут в порядок досуговую инфраструктуру жилого квартала на улице Новоалексеевской, 13-23. Там обновят детскую площадку и прогулочные маршруты, отремонтируют хоккейную коробку и откроют собачью площадку.