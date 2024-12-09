На Щербинском заводе отреагировали на идею брать в тяжелые производства с 16 лет
Лифтостроители готовы брать на стажировку молодежь с 16 лет
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Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) поддерживает инициативы по привлечению молодежи на производство и популяризацию рабочих специальностей, сообщает «Постньюс».
Как отметили в службе управления персоналом ЩЛЗ, на заводе в течение года стажируются около 100 студентов вузов и техникумов под руководством наставников, а через полгода молодежь допускают к самостоятельной деятельности.
Такие стажировки помогают «аккуратно ввести в профессию» специалиста от 16 лет, отмечается в сообщении.
Ранее Минпромторг России предложил разрешить работать на тяжелых и вредных производствах с 16 лет.