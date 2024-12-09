На Щербинском заводе отреагировали на идею брать в тяжелые производства с 16 лет

Лифтостроители готовы брать на стажировку молодежь с 16 лет

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) поддерживает инициативы по привлечению молодежи на производство и популяризацию рабочих специальностей, сообщает «Постньюс» .

Как отметили в службе управления персоналом ЩЛЗ, на заводе в течение года стажируются около 100 студентов вузов и техникумов под руководством наставников, а через полгода молодежь допускают к самостоятельной деятельности.

Такие стажировки помогают «аккуратно ввести в профессию» специалиста от 16 лет, отмечается в сообщении.

Ранее Минпромторг России предложил разрешить работать на тяжелых и вредных производствах с 16 лет.