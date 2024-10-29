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На сайте «Центра развития туризма Подмосковья» заработало окно для связи с бизнесом

На базе сайта АНО «Центр развития туризма Московской области» заработало «Окно обратной связи для бизнеса», которое поможет индустрии туризма и гостеприимства региона оперативно доносить свои вопросы и проблемы до представителей власти. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Проект работает по принципу единой точки сбора и отработки обращений предпринимателей и инвесторов, касающихся индустрии туризма и гостеприимства.

На сайте можно оставить обращение, касающееся проблем различного уровня и тематики. Среди них инфраструктурные проблемы; вопросы безопасности; сложности с классификацией гостиниц; аварийное состояние исторических памятников; нерациональное или экономически неэффективное использование уникальных природных зон; препятствия, связанные с привлечением инвестиций в туристскую инфраструктуру (отсутствие готовых инвестиционных площадок, невыгодные условия аренды земельных участков, наличии административных барьеров).

Все обращения оперативно обрабатываются, передаются в соответствующие подразделения и находятся на постоянном контроле.

Обращение можно оставить по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.