На рынке в Клину создали условия для торговли продукцией с приусадебных хозяйств

В Клину успешно борются с несанкционированной торговлей. На «пятачках», где раньше жители сбывали с рук садово-огородную продукцию, сейчас пусто. Сегодня рейд специалистов администрации округа Клин не выявил ни одного нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Те, кто желает продавать плоды своего труда с приусадебных участков, идут на центральный городской рынок. Здесь для них созданы все условия.

«Всем желающим мы предлагаем в данный сезон столы и крытые прилавки. Ежедневно к нам приходят до 70 человек, располагаются, оплачивают место контролеру и торгуют в течение дня», — сказала директор городского рынка Наида Османова.

Расценки невысокие. От 50 до 100 рублей в зависимости от веса товара на продажу. Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и участники Трудового фронта получают места бесплатно.

«Администрация рынка постаралась обеспечить удобство как торгующим, так и посетителям. Нам выделили отличное место. А то мы раньше стояли по городу кто где. Дали столы, вокруг чистота. Все очень цивилизованно, все очень довольны», — поделилась продавец Надежда Жгарева.

Для торговли продукцией с огородов выделен специальный ряд. По нему не ездят автомобили, люди спокойно ходят от точки к точке, не спеша выбирают товар. Рынок работает с семи утра. Именно к этому времени сюда приходят и продавцы, чтобы получить наиболее удобное место, и первые покупатели. Сворачивают торговлю в восемь вечера. Покупать продукцию на рынке безопасно. Перед выкладкой на прилавок ее проверяют ветврачи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.