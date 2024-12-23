На «Русском Радио» пройдут специальные новогодние дни

«Русское Радио» начало подготовку к Новому году и меняет эфир, чтобы наполнить последние дни декабря еще большим количеством хорошего настроения и предвкушения чудес. Об этом сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

В эфире утреннего шоу «Русские Перцы» на предновогодней неделе с 23 по 27 пройдет традиционная праздничная игра «Перцы. Деньги. Новый год!».

Каждый час в 7:00, 8:00 и 9:00 утра слушатели будут ловить специальный сигнал и спешить дозвониться в студию. Первый дозвонившийся получит 25 тыс. рублей.

28 декабря в эфире «Русского Радио» стартует Марафон Ведущих. В эфире будут все голоса радиостанции. Ведущие будут поздравлять слушателей.

С самого утра и до позднего вечера эстафетную палочку эфира друг другу будут передавать: «Русские Перцы» — Антон Юрьев, Полина Жукова и Дима Морозов, ведущие шоу «Вкрутую. По-русски!» — Андрей Макеев и Миша Набоков, а также Дмитрий Оленин, Светлана Казаринова, Макс Орлов, Максим Привалов, Артем Сорокин, Лена Журавлева, Юлия Калинина и Иван Крылов.

Будут и подарки. Каждый час, по сигналу, ведущие дарят новогодний набор от «Русского Радио» — светильник, фирменные шары на елку с логотипом и 10 тыс. рублей. Все, что нужно для получения подарка — дозвониться в эфир и поздравить всю страну с Новым годом.

31 декабря в 21:00 по Москве на радиостанции встречают Новый год «вкрутую по-русски». А всю ночь напролет слушателей ждет ваша любимая музыка.

В 10 утра состоится новогодний выход «Золотого Граммофона». Будут подведены музыкальные итоги года.