На Ростовской АЭС восстановили работу первого энергоблока
Росэнергоатом: энергоблок Ростовской АЭС вновь подключили к сети
Фото - © Олег Пчелов / Фотобанк Лори
Первый энергоблок Ростовской АЭС снова подключили к сети. Об этом сообщает пресс-служба Росэнергоатома.
Перед подключением специалисты компании проверили оборудование. Также они починили дефект на турбине.
До этого первый энергоблок Ростовской АЭС отключали 23 августа 2024 года. Сейчас атомная электростанция работает в штатном режиме.
Ранее останавливали второй энергоблок Ростовской АЭС. Это произошло из-за утечки пара.