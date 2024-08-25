На Ростовской АЭС восстановили работу первого энергоблока

сегодня в 09:08

Первый энергоблок Ростовской АЭС снова подключили к сети. Об этом сообщает пресс-служба Росэнергоатома.

Перед подключением специалисты компании проверили оборудование. Также они починили дефект на турбине.

До этого первый энергоблок Ростовской АЭС отключали 23 августа 2024 года. Сейчас атомная электростанция работает в штатном режиме.

Ранее останавливали второй энергоблок Ростовской АЭС. Это произошло из-за утечки пара.