сегодня в 20:22

На ресторан в Оренбурге подали в суд за рекламу с хинкали вместо куполов храма

Административное дело возбудили в отношении управляющего грузинским рестораном «Нино-Вано» в Оренбурге за изображение хинкалей вместо куполов храма, сообщается на сайте Ленинского районного суда города.

В течение сентября текущего года ресторан раздавал рекламные листовки с изображением православного храма, на котором вместо куполов были нарисованы хинкали.

В отношении управляющего заведения возбудили административное дело по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение).

Дело об административном правонарушении поступило в производство мирового судьи судебного участка № 11 Ленинского районного суда Оренбурга. Судебное заседание назначено на 9 декабря текущего года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.