На реке Кунье в Подмосковье прошел пик весеннего половодья

Загорская ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») успешно прошла пик весеннего половодья. Активная фаза весеннего паводка на реке Кунье в этом году завершилась, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В последние дни из-за похолодания отмечается стабильное ежесуточное снижение расхода воды реки Куньи — одного из притоков реки Дубны. По информации специалистов гидростанции, с 4 по 8 апреля 2024 года суммарная приточность воды в нижнее водохранилище станции снизилась почти в шесть раз.

В этом году на территории Московской области наблюдается обильное половодье. Стремительное потепление на минувшей неделе и интенсивное таяние больших запасов снега, накопленных прошедшей зимой, спровоцировали повсеместный резкий подъем воды в реках с выходом на пойму — часть речной долины, которая затапливается во время весенних половодий.

С начала половодно-паводкового периода и по настоящий день Загорская ГАЭС работает в штатном режиме. Из-за особенностей строения гидроузла станция не осуществляет регулирование стока реки Кунья, на которой расположено нижнее водохранилище. Другими словами, сколько воды поступает в водохранилище — столько же пропускается через водосбросные сооружения.

«Несмотря на то, что основная волна весеннего половодья прошла, расслабляться рано. Работающая на предприятии паводковая комиссия продолжает постоянный контроль гидрологической обстановки в районе гидроузла станции. Персонал, гидротехнические сооружения и оборудование остаются в полной готовности», — отметил главный инженер Загорской ГАЭС Владимир Крымов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.