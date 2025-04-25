На регпортале Подмосковья запустили пилотный проект по внедрению ЕПД

С 1 апреля на территории Подмосковья запущен пилотный проект по внедрению единого платежного документа (далее — ЕПД) на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Его цель — повышение доступности получения ЕПД и снижение объема бумажного документооборота.

Чтобы подключить электронные платежки, необходимо зайти на региональный портал госуслуг, нажать «Получать ЕПД онлайн», подтвердить согласие на получение электронных платежек. Квитанции начнут приходить уже со следующего месяца. Изменить формат получения квитанции вновь можно ежемесячно с 1 по 19 число включительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.