На регпортале Подмосковья появилась услуга аренды земли для строительства дороги

Теперь получить землю для строительства или реконструкции дороги в Подмосковье сможет еще одна категория заявителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

«Оформление договоров аренды земли для строительства дорог в регионе перевели в «цифру» в 2022 году. Это ускорил о процесс получения услуги в 2 раза. Мы продолжаем делать ее еще более удобной для пользователей. Сейчас возможность получить необходимые документы онлайн появилась также у юридических лиц, которые заключили соглашение с Правительством Московской области», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление земельных участков в аренду для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры МО» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Участки». Воспользоваться ей могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, уполномоченные на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, легкорельсового транспорта, объектов инфраструктуры, транспорта и транспортно-пересадочных узлов регионального значения.

Для этого необходимо заполнить электронное заявление и приложить скан-копию соглашения с органами власти на развитие дорожной инфраструктуры Подмосковья. В случае положительного решения ведомство пришлет договор, который следует подписать электронно-цифровой подписью.

Услугу предоставят бесплатно в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.