На регпортале Подмосковья появилась новая социальная услуга

На региональном портале заработала новая услуга по компенсации стоимости проезда для реабилитированных жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Теперь реабилитированным жителям региона, которые хотят вернуть деньги за дорогу, не нужно обращаться в ведомство — заявление можно подать онлайн. Перевод услуги в „цифру“ позволил сделать социальную поддержку более доступной и удобной для людей. Кроме того, в электронную форму внедрили умный сервис: если человек подает заявление повторно, и компенсация уже была оформлена, на экране появится соответствующее сообщение. Это поможет сэкономить время и избежать лишних обращений», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Обратиться за компенсацией можно в течение трех месяцев со дня возвращения в регион. Размер выплаты зависит от фактических расходов на дорогу: до 100% стоимости железнодорожного проезда по России один раз в год (туда и обратно), но не выше цены билета в купейный вагон скорого фирменного поезда, а также до 50% стоимости проезда водным, воздушным транспортом экономкласса или междугородным автобусом для жителей районов, где нет железнодорожного сообщения.

Окончательная суммы выплаты будет определена на основании билетов или справки транспортной организации и не может превышать реально понесенные расходы.

Услуга «Выплата компенсации стоимости проезда реабилитированным лицам, имеющим место жительства в Московской области» доступна в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Для подачи заявки на региональном портале нужно будет авторизоваться через ЕСИА. Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.