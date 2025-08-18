На регпортале Подмосковья подключено 93 ресурсоснабжающих организации

На региональном портале госуслуг к сервису «ВсеСети» подключено 93 ресурсоснабжающих организации, а также подмосковные Комлесхоз, Минэкологии и Главное управление культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис «ВсеСети» доступен на портале госуслуг Московской области. Он создан для электронного согласования инженерно-топографического плана и проектной документации, а также получения технических условий для строительных работ и реконструкции различных объектов инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что сервис «ВсеСети» ускорил согласование документов при строительстве сетей: онлайн-заявку одновременно видят все заинтересованные стороны и согласовывают ее параллельно. Поэтому теперь процесс занимает около двух недель вместо года. Через сервис было подано уже около 6,3 тыс. заявок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.