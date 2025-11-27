На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу для предпринимателей

На региональном портале оптимизировали услугу для представителей малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы видим, что услуга пользуется спросом у представителей малого и среднего предпринимательства, и сделали ее еще удобнее. Теперь заявители смогут отдельно отправить отчетности и за полученные ими субсидии, и за гранты. Умный сервис автоматически проверит наличие ранее заключенного соглашения», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Кроме того, в форму подачи отчетности получателей субсудий и грантов внедрили сервис автозаполнения сведений по ранее заключенному соглашению. Он поможет сократить трудозатраты заявителей на 40%, а также исключить ошибки во время заполнения формы.

Услуга «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» доступна на регпоратле в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». Региональные бизнесмены могут подать заявку на получение субсидии, предоставить необходимую отчетность или заключить дополнительное соглашение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.