На регпортале Подмосковья оформили свыше 290 записей в школу приемных родителей

На портале госуслуг Московской области подано более 290 заявлений для зачисления на курс подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Чтобы взять ребенка на воспитание или оформить над ним опеку, нужно отвечать ряду требований, например, быть совершеннолетними и дееспособными, иметь подходящее жилье и достаточный доход для содержания всей семьи, включая усыновленного ребенка, не иметь судимости за тяжкие преступления. Также необходимо пройти подготовительные курсы, на которые можно записаться онлайн на региональном портале госуслуг.

Услуга «Запись в школу приемных родителей» доступна на портале в разделе «Соцподдержка» — «Усыновление и опека». Чтобы ею воспользоваться, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. При подаче заявки нужно выбрать городской округ и школу из представленного списка. В случае отсутствия нужной школы в выбранном округе, заявителю будет представлен полный список школ Московской области, осуществляющих подготовку.

Услуга предоставляется в течение 7 рабочих дней. Решение о зачислении на курс поступит в личный кабинет заявителя.

Также оформить запись в школу приемных родителей можно онлайн в мобильном приложении Добродел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.