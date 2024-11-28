На регпортале Подмосковья обновили услугу по оформлению разрешений на капремонт дорог

В Подмосковье на региональном портале обновили услугу по оформлению разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог, ремонт пересечения, примыкание к региональным дорогам. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Жителям Подмосковья доступно более 380 онлайн-услуг на все случаи жизни. Помимо перевода в электронный вид, мы регулярно обновляем услуги и дополняем их умными сервисами и функциями. Это позволяет сделать процесс получения услуг комфортнее и быстрее, снизить количество отказов, ускорить рассмотрение заявлений», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Услуга «Выдача согласия владельцем автомобильных дорог регионального значения Мосавтодор» доступна на региональном портале для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В рамках оптимизации запущено автоматическое формирование договора с АО «Мособлгаз» и автозаполнение данных подписанта со стороны АО «Мособлгаз» при выборе филиала на регпортале.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.