На регпортале Подмосковья более 1,8 тыс раз получили справки из военкоматов

На региональном портале подано более 1,8 тыс. онлайн-заявлений на получение справок военных комиссариатов. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Комплекс услуг по оформлению и выдаче справок военных комиссариатов» доступен на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Справки». В рамках нее заявитель может получить 25 видов справок по одному заявлению. Они необходимы для оформления пенсий, пособий и других льгот. Запросить справку могут военнослужащие, члены их семей (включая супругов, детей), вдовы/вдовцы, опекуны, попечители, усыновители детей и иждивенцы военнослужащего.

Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму: выбрать нужный военкомат, отметить нужные справки, указать свою категорию и приложить необходимые документы.

Услуга предоставляется в течение 1 рабочего дня. Ответ поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.